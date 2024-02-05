Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?

Отключение интернета затронуло многих. По заявлению Минцифры, «каждый третий россиянин подписан на госпаблики». То есть в один «прекрасный» день десятки миллионов наших сограждан были лишены возможности получить помощь в решение тех или иных вопросов только из-за того, что не работали сервисы, связанные с государством. А сколько тех, кто элементарно не мог попасть на работу или домой по причине того, что и приложения такси тоже не функционировали.