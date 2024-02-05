Маршрутчики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч рублей за выявленные нарушения

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Больше всего нарушений было обнаружено у организации «Союз-НТ» — их оказалось девять. Компанию оштрафовали на 84 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе администрации города.
Восемь нарушений выявили у компании «Техноком», ей выписали штраф в размере 65 тысяч рублей. Перевозчик «Тагилавтосервис» заплатит пять тысяч рублей за одно найденное нарушение.
В Службе заказчика горхозяйства отметили, что чаще всего перевозчики нарушают расписание транспортного движения, не выходят в рейсы, а также допускают неточности во время хранения путевых листов.
Напомним, в Нижнем Тагиле компания-перевозчик «Техноком» отказалась внедрять в автобусы оповещения об остановках для инвалидов после того, как суд обязал организацию установить данную систему в общественном транспорте.