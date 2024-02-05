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Published Сегодня, 11:31

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Компании-перевозчики в Нижнем Тагиле оштрафованы на 150 тысяч рублей

Маршрутчики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч рублей за выявленные нарушения

5 февраля 2024, 11:31
Фото: Midjourney

Компании-перевозчики в Нижнем Тагиле оштрафованы на 150 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле были оштрафованы транспортные компании за нарушение условий муниципального договора. Общая сумма штрафа составила 150 тысяч рублей.

Больше всего нарушений было обнаружено у организации «Союз-НТ» — их оказалось девять. Компанию оштрафовали на 84 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе администрации города.

Восемь нарушений выявили у компании «Техноком», ей выписали штраф в размере 65 тысяч рублей. Перевозчик «Тагилавтосервис» заплатит пять тысяч рублей за одно найденное нарушение.

В Службе заказчика горхозяйства отметили, что чаще всего перевозчики нарушают расписание транспортного движения, не выходят в рейсы, а также допускают неточности во время хранения путевых листов.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания-перевозчик «Техноком» отказалась внедрять в автобусы оповещения об остановках для инвалидов после того, как суд обязал организацию установить данную систему в общественном транспорте.

В Нижнем Тагиле перевозчика обязали соблюдать остановки
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