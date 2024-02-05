Мизулина высказалась по поводу возможной блокировки VPN-сервисов в России

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время визита в школу №1 Екатеринбурга ответила на вопрос школьников о возможной блокировке VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года. Ее слова приводит издание Е1.ru.
VPN-сервисы, по словам общественного деятеля, это «портал в ад», через который мошенники могут узнать о человеке любую информацию. Многие люди устанавливают на телефоне большое количество приложений, которые свободно скачивают данные с гаджета, которые впоследствии могут быть переданы третьим лицам.
Поэтому в этой сфере государство должно принимать определенные меры безопасности, хотя заблокировать анонимайзеры и VPN-сервисы на 100% невозможно с технической точки зрения, добавила Мизулина.
Какие именно ограничения будут введены в России, глава Лиги безопасного интернета не уточнила.
Ранее стало известно, что доцент из Екатеринбурга отдал мошенникам из «Канады» почти 2 миллиона рублей.