Мизулина высказалась по поводу возможной блокировки VPN-сервисов в России

VPN-сервисы, по словам общественного деятеля, это «портал в ад», через который мошенники могут узнать о человеке любую информацию. Многие люди устанавливают на телефоне большое количество приложений, которые свободно скачивают данные с гаджета, которые впоследствии могут быть переданы третьим лицам.