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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Екатерина Мизулина не исключила блокировку VPN-сервисов в России

Мизулина высказалась по поводу возможной блокировки VPN-сервисов в России

5 февраля 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney

Екатерина Мизулина не исключила блокировку VPN-сервисов в России

Ограничить работу VPN-сервисов в России на 100 процентов практически невозможно, но определенные меры безопасности могут быть приняты.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время визита в школу №1 Екатеринбурга ответила на вопрос школьников о возможной блокировке VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года. Ее слова приводит издание Е1.ru.

VPN-сервисы, по словам общественного деятеля, это «портал в ад», через который мошенники могут узнать о человеке любую информацию. Многие люди устанавливают на телефоне большое количество приложений, которые свободно скачивают данные с гаджета, которые впоследствии могут быть переданы третьим лицам.

Поэтому в этой сфере государство должно принимать определенные меры безопасности, хотя заблокировать анонимайзеры и VPN-сервисы на 100% невозможно с технической точки зрения, добавила Мизулина.

Какие именно ограничения будут введены в России, глава Лиги безопасного интернета не уточнила.

Ранее стало известно, что доцент из Екатеринбурга отдал мошенникам из «Канады» почти 2 миллиона рублей.

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#Безопасность#Школьники#Интернет#Мобильные приложения#Технологии#Мошенники#Данные#Приложения#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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