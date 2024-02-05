Мобильная лаборатория будет искать инфекции в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Данная лаборатория — это автономное место, которое состоит из двух подвижных модулей. Оба прицеплены к грузовому автомобилю. Здесь можно проводить исследования биоматериала от людей и из объектов окружающей среды.
Благодаря сданным анализам можно будет оперативно узнавать о респираторных, кишечных и природно-очаговых инфекциях. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Так как лаборатория мобильная, она может работать в эпидемических и эпизоотических очагах, зонах ЧС в любых, в том числе труднодоступных районах регионах.
Отмечается, что в первой половине 2024 года для отработки всех этапов работы мобильного комплекса состоятся тактические учения в разных местах области.
Напомним, что 27 января тагильчане могли пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке.