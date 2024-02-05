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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Мобильная лаборатория заработала в Свердловской области

Мобильная лаборатория будет искать инфекции в Свердловской области

5 февраля 2024, 12:33
Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Мобильная лаборатория заработала в Свердловской области

Мобильная лаборатория открылась в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Она была открыта благодаря проекту «Санитарный щит — безопасность для здоровья».

Данная лаборатория — это автономное место, которое состоит из двух подвижных модулей. Оба прицеплены к грузовому автомобилю. Здесь можно проводить исследования биоматериала от людей и из объектов окружающей среды.

Благодаря сданным анализам можно будет оперативно узнавать о респираторных, кишечных и природно-очаговых инфекциях. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так как лаборатория мобильная, она может работать в эпидемических и эпизоотических очагах, зонах ЧС в любых, в том числе труднодоступных районах регионах.

Отмечается, что в первой половине 2024 года для отработки всех этапов работы мобильного комплекса состоятся тактические учения в разных местах области.

Напомним, что 27 января тагильчане могли пройти бесплатно онкоскрининг на Вагонке.

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#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Кишечные инфекции#Лаборатория#Исследования#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Анализы
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