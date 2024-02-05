Мужчина силой затолкал девушку в машину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Происходящее заметила жительница одного из ближайших домов. Женщина заметила, что под окнами мужчина затаскивает в автомобиль девушку, которая сопротивлялась и кричала. В итоге он ее затолкать внутрь, выбросил ее телефон и вместе с ней уехал, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вскоре стало известно, что мужчина и девушка являются супругами. По словам мужчины, в тот день они поссорились, после чего обратились в полицию. При этом известно, что в полицию сведений о случившемся не поступало, пишет Е1.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге местный житель затащил в автомобиль девушку и уехал. Прохожие, заметившие это, обратились в полицию. Выяснилось, что это были поссорившиеся супруги.