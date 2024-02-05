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Житель Екатеринбурга похитил девушку и уехал на автомобиле

Мужчина силой затолкал девушку в машину в Екатеринбурге

5 февраля 2024, 06:18
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга похитил девушку и уехал на автомобиле

В Екатеринбурге местный житель выбросил телефон девушки и, насильно усадив ее в машину, увез. Инцидент произошел 3 февраля 2024 года.

Происходящее заметила жительница одного из ближайших домов. Женщина заметила, что под окнами мужчина затаскивает в автомобиль девушку, которая сопротивлялась и кричала. В итоге он ее затолкать внутрь, выбросил ее телефон и вместе с ней уехал, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Вскоре стало известно, что мужчина и девушка являются супругами. По словам мужчины, в тот день они поссорились, после чего обратились в полицию. При этом известно, что в полицию сведений о случившемся не поступало, пишет Е1.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге местный житель затащил в автомобиль девушку и уехал. Прохожие, заметившие это, обратились в полицию. Выяснилось, что это были поссорившиеся супруги.

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