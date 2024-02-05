На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Тысячи зрителей посетили шоу Ярослава Дронова (это настоящее имя исполнителя).
Сама Мизулина выложила в соцсетях видео, на которых видно, что она подпевала певцу. На концерте она была в красном платье в горошек. Мероприятие состоялось 4 февраля-
Напомним, что в столицу Урала Мизулина приехала, чтобы провести встречи с учениками школ и обусающимися вузов.
Ранее общественник пожаловался на клип Шамана «Я русский». Активист написал, что считает, что в клипе есть пропаганда ЛГБТ*.
* — признано экстремистским в России.