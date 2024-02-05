tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Екатерина Мизулина посетила концерт Shamanа в Екатеринбурге

На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина

5 февраля 2024, 08:16
Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»

Екатерина Мизулина посетила концерт Shamanа в Екатеринбурге

Концерт российского певца Шамана, состоявшийся в Екатеринбурге, посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Тысячи зрителей посетили шоу Ярослава Дронова (это настоящее имя исполнителя).

Сама Мизулина выложила в соцсетях видео, на которых видно, что она подпевала певцу. На концерте она была в красном платье в горошек. Мероприятие состоялось 4 февраля-

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Напомним, что в столицу Урала Мизулина приехала, чтобы провести встречи с учениками школ и обусающимися вузов.

Ранее общественник пожаловался на клип Шамана «Я русский». Активист написал, что считает, что в клипе есть пропаганда ЛГБТ*.

* — признано экстремистским в России.

Мизулина призвала ограничить людей от «потенциально опасных ресурсов»
Узнать подробнее
#Свободное время#Свердловская область#Концерт#Шоу#Выступление#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Екатерина Мизулина
Подпишитесь
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46