tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Свердловские автоинспекторы пришли на помощь водителю со сломавшимся авто

Не бросили в беде: автоинспекторы под Ивделем помогли водителю сломанной машины

5 февраля 2024, 08:38
Фото: 1MI

Свердловские автоинспекторы пришли на помощь водителю со сломавшимся авто

Свердловские автоинспекторы на автотрассе Ивдель — ХМАО помогли попавшему в затруднительное положение автолюбителю.

Автоинспекторы Александр Лопатин и Владислав Перевертов помогли человеку, у которого сломалась машина на 54 километре трассы Ивдель — граница ХМАО, сообщает свердловская полиция.

Автолюбитель попал в непростую ситуацию — у машины забарахлил двигатель. Он остановился у обочины и сначала пытался устранить неисправность самостоятельно. Затем к нему на помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. Однако и вместе починить авто они не смогли.

Тогда на помощь пришли сотрудники ДПС, которые патрулировали трассу. Они увидели стоявшие автомобили и остановились узнать, в чем дело. Было принято решение отбуксировать сломавшийся автомобиль в ближайший автосервис в Ивделе. По дороге Александр Лопатин и Владислав Перевертов позвонили автомеханикам и договорились о срочном ремонте.

Машину починили, а автолюбитель, которому помогли инспекторы, поблагодарил их за помощь.

Ранее стало известно об аварии с участием нетрезвой женщины-водителя, которая врезалась в автомобиль Lada на трассе Екатеринбург-Алапаевск. В машине она находилась с восьмилетней дочерью.

Читайте также:
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧСАвтомобилист чуть не замерз на трассе по дороге в Серов при морозе в -20 градусовРебенок без одежды чуть не замерз насмерть в Асбесте
#Происшествия#Свердловская область#Авто#Автопроисшествия#ГИБДД#Полиция#Екатеринбург#Инцидент#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16