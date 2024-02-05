Не бросили в беде: автоинспекторы под Ивделем помогли водителю сломанной машины

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Автоинспекторы Александр Лопатин и Владислав Перевертов помогли человеку, у которого сломалась машина на 54 километре трассы Ивдель — граница ХМАО, сообщает свердловская полиция.
Автолюбитель попал в непростую ситуацию — у машины забарахлил двигатель. Он остановился у обочины и сначала пытался устранить неисправность самостоятельно. Затем к нему на помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. Однако и вместе починить авто они не смогли.
Тогда на помощь пришли сотрудники ДПС, которые патрулировали трассу. Они увидели стоявшие автомобили и остановились узнать, в чем дело. Было принято решение отбуксировать сломавшийся автомобиль в ближайший автосервис в Ивделе. По дороге Александр Лопатин и Владислав Перевертов позвонили автомеханикам и договорились о срочном ремонте.
Машину починили, а автолюбитель, которому помогли инспекторы, поблагодарил их за помощь.
Ранее стало известно об аварии с участием нетрезвой женщины-водителя, которая врезалась в автомобиль Lada на трассе Екатеринбург-Алапаевск. В машине она находилась с восьмилетней дочерью.