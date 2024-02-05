Не бросили в беде: автоинспекторы под Ивделем помогли водителю сломанной машины

Автолюбитель попал в непростую ситуацию — у машины забарахлил двигатель. Он остановился у обочины и сначала пытался устранить неисправность самостоятельно. Затем к нему на помощь пришел водитель проезжавшего мимо грузовика. Однако и вместе починить авто они не смогли.