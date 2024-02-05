Певец SHAMAN приехал в Нижний Тагил с концертом

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Артист во время мероприятия исполнил 19 песен, включая его хиты. Кроме того, он спел гимн РФ. Зрители, пришедшие на концерт, встретили певца весело, рассказали в пресс-службе УВЗ Нижнего Тагила.
Также перед тем, как начать выступление, артист немного пообщался с молодыми сотрудниками тагильского Уралвагонзавода — слабослышащим Иваном Комковым и переводчиком жестового языка Еленой Литвиновой.
Напомним, 4 февраля 2024 года в Екатеринбурге на концерт SHAMANа пришла чиновница Екатерина Мизулина.