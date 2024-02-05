tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Жители Нижнего Тагила посетили концерт SHAMANа

Певец SHAMAN приехал в Нижний Тагил с концертом

5 февраля 2024, 09:20
Фото: Уралвагонзавод

Жители Нижнего Тагила посетили концерт SHAMANа

Российский певец SHAMAN приехал с выступлением в Нижний Тагил. Концерт состоялся во ДК имени Окунева 2 февраля 2024 года.

Артист во время мероприятия исполнил 19 песен, включая его хиты. Кроме того, он спел гимн РФ. Зрители, пришедшие на концерт, встретили певца весело, рассказали в пресс-службе УВЗ Нижнего Тагила.

Видео: Уралвагонзавод

Также перед тем, как начать выступление, артист немного пообщался с молодыми сотрудниками тагильского Уралвагонзавода — слабослышащим Иваном Комковым и переводчиком жестового языка Еленой Литвиновой.

Напомним, 4 февраля 2024 года в Екатеринбурге на концерт SHAMANа пришла чиновница Екатерина Мизулина.

Недавно дал концерт: умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»
Узнать подробнее
Читайте также:
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина МизулинаИзвестный пианист Даниил Крамер приезжает в Нижний ТагилБачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
#Свободное время#Нижний Тагил#Музыка#Концерт#Видео#Певец#Зрители#Шоу#Выступление#Артист#Шоу-бизнес#Уралвагонзавод#Посетители#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16