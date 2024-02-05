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Лучшее сельское подворье выбрали в Нижнем Тагиле

Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды

5 февраля 2024, 05:46
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Лучшее сельское подворье выбрали в Нижнем Тагиле

В населенных пунктах под Нижним Тагилом прошли конкурсные мероприятия «Лучшее сельское подворье» и «Лучший староста». В них участвовали 18 семей и семь старост.

В соревновании на лучший двор победила семья Солонковых, которая проживает в Студеном поселке. На втором месте оказался Юрий Чанчиков — этот победитель живет в селе Серебрянка. Бронзу получили односельчанин Чанчикова Алексей Кунгурцев, а также Мария Машевская, которая живет в Висимо-Уткинске, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Лучшими доверенными лицами жителей населенных пунктов стали Вера Шабунина из села Елизаветинское, Андрей Худяков, который живет в селе Баклушино и Андрей Лебедев — житель села Волчевка.

Мэр города Владислав Пинаев выразил благодарность жителям сел за их труд.

Напомним, танцевальный коллектив из Нижнего Тагила стал победителем в московском конкурсе.

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