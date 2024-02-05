Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды

В соревновании на лучший двор победила семья Солонковых, которая проживает в Студеном поселке. На втором месте оказался Юрий Чанчиков — этот победитель живет в селе Серебрянка. Бронзу получили односельчанин Чанчикова Алексей Кунгурцев, а также Мария Машевская, которая живет в Висимо-Уткинске, рассказали в пресс-службе мэрии города.