Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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В соревновании на лучший двор победила семья Солонковых, которая проживает в Студеном поселке. На втором месте оказался Юрий Чанчиков — этот победитель живет в селе Серебрянка. Бронзу получили односельчанин Чанчикова Алексей Кунгурцев, а также Мария Машевская, которая живет в Висимо-Уткинске, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Лучшими доверенными лицами жителей населенных пунктов стали Вера Шабунина из села Елизаветинское, Андрей Худяков, который живет в селе Баклушино и Андрей Лебедев — житель села Волчевка.
Мэр города Владислав Пинаев выразил благодарность жителям сел за их труд.
Напомним, танцевальный коллектив из Нижнего Тагила стал победителем в московском конкурсе.