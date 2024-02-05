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15-летний подросток в Екатеринбурге останется под арестом за убийство девушки

Подростка в Екатеринбурге оставили под стражей за убийство 17-летней подруги

5 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI

15-летний подросток в Екатеринбурге останется под арестом за убийство девушки

Суд в Екатеринбурге продлил срок содержания под стражей 15-летнего школьника, который убил 17-летнюю подругу.

Срок ареста екатеринбуржца было решено продлить до 6 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.

Юноше грозит до 10 лет тюремного заключения за совершенное убийство.

Напомним, преступление произошло 7 августа 2023 года. Молодые люди пришли домой к их общему другу. В какой-то момент обвиняемый приревновал девушку и зарезал ее ножом, в результате чего она умерла. После этого он попытался ее расчленить.

Сотрудники полиции и Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении подростка, которого вскоре арестовали. По его словам, подруга якобы провоцировала своим поведением.

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