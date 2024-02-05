Подростка в Екатеринбурге оставили под стражей за убийство 17-летней подруги

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Срок ареста екатеринбуржца было решено продлить до 6 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.
Юноше грозит до 10 лет тюремного заключения за совершенное убийство.
Напомним, преступление произошло 7 августа 2023 года. Молодые люди пришли домой к их общему другу. В какой-то момент обвиняемый приревновал девушку и зарезал ее ножом, в результате чего она умерла. После этого он попытался ее расчленить.
Сотрудники полиции и Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении подростка, которого вскоре арестовали. По его словам, подруга якобы провоцировала своим поведением.