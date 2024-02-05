Полиция объявила в розыск двух жителей Каменска-Уральского за мошенничество и кражу

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Так, 41-летний Денис Степаненко обвиняется в том, что он совершал мошеннические действия в особо крупном размере, а 33-летний Алексей Корьякин — в совершении кражи, рассказали в пресс-службе полиции «Каменск-Уральский».
Предположительно, горожане могут пребывать сейчас в Качканаре. За преступления, в которых они обвиняются, им грозит тюремный срок до 10 лет.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге объявили в розыск 28-летнего наркодилера, который производил наркотики у себя дома. Он сбежал в неизвестном направлении. Ранее он находился под домашним арестом.