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Двое жителей Каменска-Уральского объявлены в розыск

Полиция объявила в розыск двух жителей Каменска-Уральского за мошенничество и кражу

5 февраля 2024, 04:21
Фото: 1MI

Двое жителей Каменска-Уральского объявлены в розыск

Двое мужчин 41 и 33 лет из Каменска-Уральского были объявлены сотрудниками полиции в розыск.

Так, 41-летний Денис Степаненко обвиняется в том, что он совершал мошеннические действия в особо крупном размере, а 33-летний Алексей Корьякин — в совершении кражи, рассказали в пресс-службе полиции «Каменск-Уральский».

Денис СтепаненкоДенис Степаненко
Алексей КорьякинАлексей Корьякин
Денис Степаненко
Фото: МО МВД «Каменск-Уральский»

Предположительно, горожане могут пребывать сейчас в Качканаре. За преступления, в которых они обвиняются, им грозит тюремный срок до 10 лет.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге объявили в розыск 28-летнего наркодилера, который производил наркотики у себя дома. Он сбежал в неизвестном направлении. Ранее он находился под домашним арестом.

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