Полный аншлаг: жители Нижнего Тагила остались довольны концертом SHAMANа

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Пришедшие на мероприятие тагильчане весело распевали песни артиста, а также держали в руках растяжки, флаги и сердца, рассказали в пресс-службе нижнетагильского Уралвагонзавода.
В конце выступления SHAMAN спел на «бис» песню «Спасибо», выразив ею благодарность тем, кто пришел его послушать. По его словам, атмосфера во время концерта получилась душевной.
В соцсетях тагильчане в целом положительно отреагировали на концерт известного исполнителя.
Не была на концерте, но видно, что было всё мегакруто, такая атмосфера и главное — зрители в полном восторге! — пишет пользовательница соцсети ВКонтакте в группе «Уралвагонзавод».
Спасибо прекрасным людям из Нижнего Тагила за теплый прием Ярослава, нашего любимого артиста, — пишет еще одна интернет-пользовательница.
Напомним, музыкальное мероприятие с участием певца SHAMANа состоялось 2 февраля 2024 года. Он спел 19 песен, а также пообщался с некоторыми своими фанатами, в том числе сотрудниками промышленного предприятия.