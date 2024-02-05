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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Жители Нижнего Тагила положительно отозвались от концерте SHAMANа

Полный аншлаг: жители Нижнего Тагила остались довольны концертом SHAMANа

5 февраля 2024, 09:53
Фото: Уралвагонзавод

Жители Нижнего Тагила положительно отозвались от концерте SHAMANа

Певец SHAMAN был тепло встречен публикой во время своего концерта в Нижнем Тагиле.

Пришедшие на мероприятие тагильчане весело распевали песни артиста, а также держали в руках растяжки, флаги и сердца, рассказали в пресс-службе нижнетагильского Уралвагонзавода.

В конце выступления SHAMAN спел на «бис» песню «Спасибо», выразив ею благодарность тем, кто пришел его послушать. По его словам, атмосфера во время концерта получилась душевной.

В соцсетях тагильчане в целом положительно отреагировали на концерт известного исполнителя.

Не была на концерте, но видно, что было всё мегакруто, такая атмосфера и главное — зрители в полном восторге! — пишет пользовательница соцсети ВКонтакте в группе «Уралвагонзавод».
Спасибо прекрасным людям из Нижнего Тагила за теплый прием Ярослава, нашего любимого артиста, — пишет еще одна интернет-пользовательница.

Напомним, музыкальное мероприятие с участием певца SHAMANа состоялось 2 февраля 2024 года. Он спел 19 песен, а также пообщался с некоторыми своими фанатами, в том числе сотрудниками промышленного предприятия.

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