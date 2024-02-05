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Posted 5 февраля 2024, 06:31

Published 5 февраля 2024, 06:31

Modified 5 февраля 2024, 06:33

Updated 5 февраля 2024, 06:33

Задержка рейсов в Кольцово заинтересовала прокуратуру

Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово

5 февраля 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Задержка рейсов в Кольцово заинтересовала прокуратуру

Уральская транспортная прокуратура активно мониторит обеспечение перевозчиком услуг для пассажиров, чей рейс задержался из-за неблагоприятных метеоусловий. Люди находятся в гостинице.

Инцидент произошел 5 февраля в екатеринбургском аэропорту, где два рейса авиакомпании «Якутия» были задержаны из-за несвоевременного прилета самолета, вызванного сложной погодной обстановкой в Якутске. Всех пассажиров на время разместили в отеле, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, что ночью 5 февраля также произошли задержки вылета трех рейсов из Кольцово — двух в Якутск и одного в Санкт-Петербург. Время задержки варьировалось от 50 минут до полутора часов.

Ранее, 1 февраля, в уральской столице задержали вылет самолета в Санкт-Петербурга с 7:00 до 7:35.

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Екатеринбург
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