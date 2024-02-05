Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Инцидент произошел 5 февраля в екатеринбургском аэропорту, где два рейса авиакомпании «Якутия» были задержаны из-за несвоевременного прилета самолета, вызванного сложной погодной обстановкой в Якутске. Всех пассажиров на время разместили в отеле, добавили в надзорном ведомстве.
Напомним, что ночью 5 февраля также произошли задержки вылета трех рейсов из Кольцово — двух в Якутск и одного в Санкт-Петербург. Время задержки варьировалось от 50 минут до полутора часов.
Ранее, 1 февраля, в уральской столице задержали вылет самолета в Санкт-Петербурга с 7:00 до 7:35.