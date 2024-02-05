Пьяная мать врезалась в автомобиль Lada на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:41
Женщина, сидевшая за рулем, ехала в машине вместе с восьмилетней дочерью. В какой-то момент она вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль Lada, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В аварии пострадали пожилые водитель и пассажирки Lada, а также дочка свердловчанки, которая устроила ДТП. Их отвезли в медучреждение. По словам женщины, она употребила алкоголь дома в честь своего дня рождения, а затем поехала в гости вместе с дочкой.
В отношении виновницы аварии составили административные протоколы, а иномарку увезли на спецстоянку.
Напомним, в Екатеринбурге в массовом дорожном происшествии пострадала 14-летняя девочка, которая ехала в одном из столкнувшихся автомобилей.