Пьяная мать врезалась в автомобиль Lada на трассе Екатеринбург — Алапаевск

В аварии пострадали пожилые водитель и пассажирки Lada, а также дочка свердловчанки, которая устроила ДТП. Их отвезли в медучреждение. По словам женщины, она употребила алкоголь дома в честь своего дня рождения, а затем поехала в гости вместе с дочкой.