Самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Стамбул

По информации, опубликованной в Telegram-канале авиакомпании, полеты будут выполняться по расписанию, включающему понедельник, среду, четверг и субботу. Временная схема рейсов позволяет пассажирам планировать пересадки в Стамбуле для последующих вылетов в европейские и азиатские города, а также обратно.