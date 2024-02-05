Самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Стамбул

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По информации, опубликованной в Telegram-канале авиакомпании, полеты будут выполняться по расписанию, включающему понедельник, среду, четверг и субботу. Временная схема рейсов позволяет пассажирам планировать пересадки в Стамбуле для последующих вылетов в европейские и азиатские города, а также обратно.
Отмечается, что расписание учитывает вечерний отлет из турецкого аэропорта и утренние прибытия. Первые рейсы в Стамбул стартуют 8 февраля.
Кроме того, ранее было объявлено о запуске прямых авиарейсов из Екатеринбурга в китайскую столицу. С 11 марта этот же перевозчик начнет регулярные полеты в Пекин.
Ранее екатеринбуржец «застрял» в «Домодедово» в Москве. Его рейс задержали.