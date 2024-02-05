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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

Самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Стамбул

Самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Стамбул

5 февраля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» представил новые регулярные рейсы. Самолеты будут следовать по направлению Екатеринбург-Стамбул.

По информации, опубликованной в Telegram-канале авиакомпании, полеты будут выполняться по расписанию, включающему понедельник, среду, четверг и субботу. Временная схема рейсов позволяет пассажирам планировать пересадки в Стамбуле для последующих вылетов в европейские и азиатские города, а также обратно.

Отмечается, что расписание учитывает вечерний отлет из турецкого аэропорта и утренние прибытия. Первые рейсы в Стамбул стартуют 8 февраля.

Кроме того, ранее было объявлено о запуске прямых авиарейсов из Екатеринбурга в китайскую столицу. С 11 марта этот же перевозчик начнет регулярные полеты в Пекин.

Ранее екатеринбуржец «застрял» в «Домодедово» в Москве. Его рейс задержали.

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#Транспорт#Самолеты#Пассажиры#Расписание#Уральские авиалинии#Стамбул#Екатеринбург#Полеты#Дарья Сорокина
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