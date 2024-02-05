Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 5 февраля 2024, 13:29
Published 5 февраля 2024, 13:29
Modified 6 февраля 2024, 09:24
Updated 6 февраля 2024, 09:24
Газоанализатор редакции TagilCity.ru за минувшую неделю не уловил превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Нулевые показатели с 29 января по 1 февраля также опубликовало ФГБУ «Уральское УГМС». Корреспонденты редакции продолжат делать ежедневные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле.
Областной Роспотребнадзор подал в суд на тагильское ОАО «ВГОК», намереваясь обязать предприятие обустроить санитарно-защитную зону на шахтах. Речь идет о промышленной площадке, расположенной в Кушвинском городском округе. Проверка установила, что ВГОК добывает руду открытым и подземным способом, оказывая влияние на окружающую среду. Для обеспечения экологической безопасности необходима СЗЗ.
На суде представители предприятия сообщили, что проект зоны уже готов и сейчас, получив результаты эпидемиологической экспертизы, предприятие работает над устранением замечаний. В итоге, приняв во внимание информацию от ВГОКа, судья не удовлетворил жалобу ведомства.
В межрайонной нижнетагильской природоохранной прокуратуре рассказали о санитарно-защитных зонах других крупных городских предприятий. Так, известно, что химзавод «Планта» спустя 14 лет уже разработал и согласовал проект СЗЗ. ЕВРАЗ НТМК и УВЗ делать необходимый документ не спешат, ежегодно продлевая сроки его сдачи. Дедлайн по созданию проектов СЗЗ, по словам природоохранного прокурора Григория Битюкова, у ЕВРАЗ и УВЗ был до конца 2023 года. Однако документы не были подготовлены и представители предприятий вновь попросили дать им дополнительное время на эту процедуру.
Что касается конкретно ЕВРАЗ НТМК, на минувшей неделе на TagilCity.ru вышел развернутый материал о так называемой эпопее завода с санитарно-защитной зоной. Редакция напомнила о том, что промышленное предприятие имеет первый класс опасности, и его СЗЗ должна быть не менее тысячи метров. На этой территории не допускается расположение жилых домов и социальных учреждений. Тем не менее, сейчас в опасной зоне работают пять детсадов и две школы и проживают десятки тысяч человек.