Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Что касается конкретно ЕВРАЗ НТМК, на минувшей неделе на TagilCity.ru вышел развернутый материал о так называемой эпопее завода с санитарно-защитной зоной. Редакция напомнила о том, что промышленное предприятие имеет первый класс опасности, и его СЗЗ должна быть не менее тысячи метров. На этой территории не допускается расположение жилых домов и социальных учреждений. Тем не менее, сейчас в опасной зоне работают пять детсадов и две школы и проживают десятки тысяч человек.