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Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
На минувшей неделе с 29 января по 4 февраля на TagilCity.ru вышел ряд материалов по теме санитарных зон предприятий города. Также УГМС опубликовала результаты замеров на четырех постах на территории города.

Газоанализатор редакции TagilCity.ru за минувшую неделю не уловил превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Нулевые показатели с 29 января по 1 февраля также опубликовало ФГБУ «Уральское УГМС». Корреспонденты редакции продолжат делать ежедневные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле.

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Областной Роспотребнадзор подал в суд на тагильское ОАО «ВГОК», намереваясь обязать предприятие обустроить санитарно-защитную зону на шахтах. Речь идет о промышленной площадке, расположенной в Кушвинском городском округе. Проверка установила, что ВГОК добывает руду открытым и подземным способом, оказывая влияние на окружающую среду. Для обеспечения экологической безопасности необходима СЗЗ.

На суде представители предприятия сообщили, что проект зоны уже готов и сейчас, получив результаты эпидемиологической экспертизы, предприятие работает над устранением замечаний. В итоге, приняв во внимание информацию от ВГОКа, судья не удовлетворил жалобу ведомства.

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В межрайонной нижнетагильской природоохранной прокуратуре рассказали о санитарно-защитных зонах других крупных городских предприятий. Так, известно, что химзавод «Планта» спустя 14 лет уже разработал и согласовал проект СЗЗ. ЕВРАЗ НТМК и УВЗ делать необходимый документ не спешат, ежегодно продлевая сроки его сдачи. Дедлайн по созданию проектов СЗЗ, по словам природоохранного прокурора Григория Битюкова, у ЕВРАЗ и УВЗ был до конца 2023 года. Однако документы не были подготовлены и представители предприятий вновь попросили дать им дополнительное время на эту процедуру.

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Что касается конкретно ЕВРАЗ НТМК, на минувшей неделе на TagilCity.ru вышел развернутый материал о так называемой эпопее завода с санитарно-защитной зоной. Редакция напомнила о том, что промышленное предприятие имеет первый класс опасности, и его СЗЗ должна быть не менее тысячи метров. На этой территории не допускается расположение жилых домов и социальных учреждений. Тем не менее, сейчас в опасной зоне работают пять детсадов и две школы и проживают десятки тысяч человек.

В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК
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