Спортсменов из Нижнего Тагила наградили на Первенстве города

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Так, первое место заняли Аламшоев Сухроб, Захваткин Арсений, Паньшин Кирилл, Лошкарев Артем, Корелин Олег, Мавлонов Некруз, Паньшин Роман, Курылев Максим, Благов Родион, Волков Владимир.
На втором месте расположились Тимофеев Иван, Джаваров Давид, Раздолянский Никита, Дадашов Рашад, Варехин Глеб, Шапошников Василий, Овсянников Александр.
Третье место заняли Лисенко Сергей, Фалынский Кирилл, Канонеров Богдан, Машарипов Мехрубон, Сотников Степан, Абдуллоев Дамир. Об этом сообщили в спортшколе №3.
К состязаниям спортсменов готовили тренеры Богданов А.В., Керимов Ф.А., Казанцев А.А., Хайлазиди Н.И., Салманов К.А.
Ранее победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды.