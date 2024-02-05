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Published Сегодня, 07:54

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Борцы из Нижнего Тагила награждены на Первенстве города

Спортсменов из Нижнего Тагила наградили на Первенстве города

5 февраля 2024, 07:54
Фото: Спортшкола №3

Борцы из Нижнего Тагила награждены на Первенстве города

На Первенстве Нижнего Тагила по греко-римской борьбе, посвященном памяти первого директора спортшколы №3 и других тагильских борцов, юные спортсмены завоевали первые места.

Так, первое место заняли Аламшоев Сухроб, Захваткин Арсений, Паньшин Кирилл, Лошкарев Артем, Корелин Олег, Мавлонов Некруз, Паньшин Роман, Курылев Максим, Благов Родион, Волков Владимир.

Фото: Спортшкола №3

На втором месте расположились Тимофеев Иван, Джаваров Давид, Раздолянский Никита, Дадашов Рашад, Варехин Глеб, Шапошников Василий, Овсянников Александр.

Третье место заняли Лисенко Сергей, Фалынский Кирилл, Канонеров Богдан, Машарипов Мехрубон, Сотников Степан, Абдуллоев Дамир. Об этом сообщили в спортшколе №3.

К состязаниям спортсменов готовили тренеры Богданов А.В., Керимов Ф.А., Казанцев А.А., Хайлазиди Н.И., Салманов К.А.

Ранее победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды.

Первые места заняли спортсмены из Нижнего Тагила в турнире по ледолазанию
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