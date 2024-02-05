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Женщине в Реже сломали челюсть во время удаления зуба в стоматологии

Стоматология в Реже выплатит пациентке 250 тысяч за перелом челюсти

5 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI

Женщине в Реже сломали челюсть во время удаления зуба в стоматологии

Жительница Режа отсудила у стоматологической клиники 250 тысяч рублей за сломанную челюсть во время удаления зуба. Инцидент случился осенью 2022 года.

Во время удаления зуба у женщины появилась резкая боль. Как оказалось, у нее повредилась челюсть. Хирург направил ее в екатеринбургский госпиталь ветеранов войн, и свердловчанка отправилась туда, рассказали в пресс-службе регионального суда.

В больнице пациентку два раза прооперировали, установили пластины из титана. Почти десять дней она провела в медучреждении. Известно, что поврежденная челюсть у нее все еще полностью не восстановилась.

После лечения и реабилитации женщина подала иск в суд с требованием взыскать со стоматологии 430 тысяч рублей. Суд, рассмотрев обращение, взыскал 250 тысяч.

Напомним, житель Екатеринбурга заплатит в Фонд ОМС 65 тысяч рублей за лечение мужчины, которого он поранил ножом.

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