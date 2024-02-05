Стоматология в Реже выплатит пациентке 250 тысяч за перелом челюсти

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Во время удаления зуба у женщины появилась резкая боль. Как оказалось, у нее повредилась челюсть. Хирург направил ее в екатеринбургский госпиталь ветеранов войн, и свердловчанка отправилась туда, рассказали в пресс-службе регионального суда.
В больнице пациентку два раза прооперировали, установили пластины из титана. Почти десять дней она провела в медучреждении. Известно, что поврежденная челюсть у нее все еще полностью не восстановилась.
После лечения и реабилитации женщина подала иск в суд с требованием взыскать со стоматологии 430 тысяч рублей. Суд, рассмотрев обращение, взыскал 250 тысяч.
Напомним, житель Екатеринбурга заплатит в Фонд ОМС 65 тысяч рублей за лечение мужчины, которого он поранил ножом.