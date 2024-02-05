Свердловская область названа регионом с самыми грязными реками

Загрязнялись реки Тальтия, Черная, Ольховка и 27 других. На Свердловскую область пришлось 29,2% от общего числа таких случаев. Компетентные люди отметили, что регион традиционно страдает от негативных экологических инцидентов, потому что здесь есть много заводов.