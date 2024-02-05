Свердловская область названа регионом с самыми грязными реками

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Рейтинг составили представители сети FinExpertiza. Аналитики утверждают, что в Свердловской области в прошлом году произошло 806 фактов загрязнения рек, которые относят к экстремально высоким.
Загрязнялись реки Тальтия, Черная, Ольховка и 27 других. На Свердловскую область пришлось 29,2% от общего числа таких случаев. Компетентные люди отметили, что регион традиционно страдает от негативных экологических инцидентов, потому что здесь есть много заводов.
Второе место заняла Смоленская область. На третьем месте расположилась Мурманская область.
Ранее ЕВРАЗ НТМК огтрафовали на 365 тысяч рублей за загрязнение реки.