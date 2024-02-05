tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

806 фактов загрязнений рек в Свердловской области зафиксировано в 2023 году

Свердловская область названа регионом с самыми грязными реками

5 февраля 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney

806 фактов загрязнений рек в Свердловской области зафиксировано в 2023 году

Свердловская область вошла в антирейтинг по числу случаев экстремально высоких случаев загрязнения водоемов в 2023 году.

Рейтинг составили представители сети FinExpertiza. Аналитики утверждают, что в Свердловской области в прошлом году произошло 806 фактов загрязнения рек, которые относят к экстремально высоким.

Загрязнялись реки Тальтия, Черная, Ольховка и 27 других. На Свердловскую область пришлось 29,2% от общего числа таких случаев. Компетентные люди отметили, что регион традиционно страдает от негативных экологических инцидентов, потому что здесь есть много заводов.

Второе место заняла Смоленская область. На третьем месте расположилась Мурманская область.

Ранее ЕВРАЗ НТМК огтрафовали на 365 тысяч рублей за загрязнение реки.

ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила«Стоит ужасная вонь». Фекальная река затопила улицу в Екатеринбурге
#Экология#Свердловская область#Реки#Рейтинг#Водоемы#Загрязнение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» под Тагилом не исполнял предписания по охране воздуха
Вчера, 11:31
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМ
Вчера, 15:02