Тренер по самбо в Ирбите Владимир Мордяшов скончался от продолжительной болезни

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
Мордяшов долгие годы работал в Ирбитской спортивной школе тренером по самбо. Его коллеги выразили соболезнования родственникам и близким людям умершего, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано ШОУ | Ирбит».
Известно, что последнее время тренер долго болел. Прощание с ним состоится 6 февраля 2024 года на улице Орджоникидзе в 14:00.
Напомним, в Екатеринбурге скончался известный журналист Эдуард Худяков. В 90-е годы он был одним из основателей издания «Интерфакс-Урал». Также он работал на местном телевидении.