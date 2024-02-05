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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:51

Тренер спортшколы в Ирбит скончался после болезни

Тренер по самбо в Ирбите Владимир Мордяшов скончался от продолжительной болезни

5 февраля 2024, 06:51
Фото: Midjourney

Тренер спортшколы в Ирбит скончался после болезни

В Ирбите не стало тренера по самбо Владимира Мордяшова. Мужчина скончался 3 февраля 2024 года.

Мордяшов долгие годы работал в Ирбитской спортивной школе тренером по самбо. Его коллеги выразили соболезнования родственникам и близким людям умершего, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано ШОУ | Ирбит».

Фото: Группа ВКонтакте «Подслушано ШОУ | Ирбит»

Известно, что последнее время тренер долго болел. Прощание с ним состоится 6 февраля 2024 года на улице Орджоникидзе в 14:00.

Напомним, в Екатеринбурге скончался известный журналист Эдуард Худяков. В 90-е годы он был одним из основателей издания «Интерфакс-Урал». Также он работал на местном телевидении.

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