Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Полицейские задержали горожан в съемной квартире на Октябрьском проспекте. Во время обыска были найдены свертки, перемотанные изолентой, трубки из стекла и полимера, медицинские перчатки и пластилин, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Также в квартире обнаружились электронные весы, шприцы, упаковки с пакетиками. Всего было изъято более 200 свертков. Экспертиза показала, что в них находилось более 150 грамм метилэфедрона.
По словам женщины, она пошла на незаконную деятельность из-за наличия детей и больной матери. При этом известно, что она лишена родительских прав на двух детей, а трое находятся под опекунством бабушки. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.
Напомним, в Каменске-Уральском задержали мужа и жену, которые занималась оборотом наркотиков.