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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Жители Нижнего Тагила подозреваются в обороте наркотиков

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиков

5 февраля 2024, 08:52
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Жители Нижнего Тагила подозреваются в обороте наркотиков

В Нижнем Тагиле задержаны двое мужчин и женщина. Они подозреваются в сбыте наркотических веществ.

Полицейские задержали горожан в съемной квартире на Октябрьском проспекте. Во время обыска были найдены свертки, перемотанные изолентой, трубки из стекла и полимера, медицинские перчатки и пластилин, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Также в квартире обнаружились электронные весы, шприцы, упаковки с пакетиками. Всего было изъято более 200 свертков. Экспертиза показала, что в них находилось более 150 грамм метилэфедрона.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

По словам женщины, она пошла на незаконную деятельность из-за наличия детей и больной матери. При этом известно, что она лишена родительских прав на двух детей, а трое находятся под опекунством бабушки. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Напомним, в Каменске-Уральском задержали мужа и жену, которые занималась оборотом наркотиков.

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