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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Свердловский учитель пожаловался на задержку выплат

Учитель заявил о задержках выплат за классное руководство в Свердловской области

5 февраля 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский учитель пожаловался на задержку выплат

В поселке Арти в Свердловской области преподавателям задержали выплаты за классное руководство.

Один из педагогов рассказал об этом на условиях анонимности. Деньги на карты учителей должны были поступить еще 25 января, но этого не произошло, пишет Е1. Деньги поступили только 2 февраля.

При этом учителя из других учебных учреждений района получили выплаты в тот же день, что и прежде. А в техникуме, где работает педагог, выплаты были задержаны из-за того, что директор отправилась на отдых, добавил педагог.

Кроме того, по его словам, задержки в выплатах для них — регулярное явление. Обычно задержки составляют три дня, а иногда и неделю. Жаловаться в прокуратуру учителя боятся, так как считают, что после этого их уволят.

В Артинском лицее, где работает учитель, отрицают, что были какие-то задержки.

Ранее сообщалось, что учителя из Нижнего Тагила победили на педагогическом конкурсе.

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#Происшествия#Прокуратура#Отдых#Свердловская область#Деньги#Учителя#Педагоги#Школа#Увольнение#Жалоба#Выплаты#Коллектив#Екатеринбург#Техникумы#Дарья Сорокина
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