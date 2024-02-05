Учитель заявил о задержках выплат за классное руководство в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Один из педагогов рассказал об этом на условиях анонимности. Деньги на карты учителей должны были поступить еще 25 января, но этого не произошло, пишет Е1. Деньги поступили только 2 февраля.
При этом учителя из других учебных учреждений района получили выплаты в тот же день, что и прежде. А в техникуме, где работает педагог, выплаты были задержаны из-за того, что директор отправилась на отдых, добавил педагог.
Кроме того, по его словам, задержки в выплатах для них — регулярное явление. Обычно задержки составляют три дня, а иногда и неделю. Жаловаться в прокуратуру учителя боятся, так как считают, что после этого их уволят.
В Артинском лицее, где работает учитель, отрицают, что были какие-то задержки.
Ранее сообщалось, что учителя из Нижнего Тагила победили на педагогическом конкурсе.