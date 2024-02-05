Уникальное явление в небе увидели жители Кировграда

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Один из свидетелей события рассказал, что примерно в 20:00 над городом появились полосы света. Люди стали приходить из разных уголков Кировграда, чтобы запечатлеть это необычное явление.
Световой столб — это явление, которое представляет собой световую полосу, исходящую от Солнца во время. Обычно это происходит во время восхода или заката, и это случается не часто. В темное время суток подобные столбы могут возникать от Луны, некоторых планет и источников света на земле.
Ранее после ряда странных вспышек в небе в поселках Челябинска пропал свет.