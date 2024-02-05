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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Жители Кировграда заметили необычные световые явления в небе

Уникальное явление в небе увидели жители Кировграда

5 февраля 2024, 07:01
Фото: 1MI

Жители Кировграда заметили необычные световые явления в небе

Вечером 4 февраля в Кировграде световые столбы были замечены в небе, сообщают местные жители, которые лично лицезрели данное явление.

Один из свидетелей события рассказал, что примерно в 20:00 над городом появились полосы света. Люди стали приходить из разных уголков Кировграда, чтобы запечатлеть это необычное явление.

Световой столб — это явление, которое представляет собой световую полосу, исходящую от Солнца во время. Обычно это происходит во время восхода или заката, и это случается не часто. В темное время суток подобные столбы могут возникать от Луны, некоторых планет и источников света на земле.

Ранее после ряда странных вспышек в небе в поселках Челябинска пропал свет.

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#Кировград#Солнце#Природное явление#Небо#Очевидцы#Природа#Луна#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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