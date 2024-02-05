Уральские школьники встретили Екатерину Мизулину криками и просьбами об автографе

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Учащиеся екатеринбургской школы № 1 очень эмоционально встретили руководителя Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая приехала в учебное заведение с лекцией. Об этом информирует Ura.ru.
Школьники громко приветствовали общественного деятеля, просили о совместном фото и брали автографы. Ребята рассказали журналистам, что подписаны на Мизулину в соцсетях и следят за ее деятельностью.
Напомним, что основной целью Екатерины Мизулиной на Урал является борьба с граффити-рекламой онлайн-ресурсов, которые занимаются распространением наркотиков. Помимо школы № 1 она также прочитала лекцию в УрФУ.
Накануне, 4 февраля, Мизулина ходила на концерт Shaman, который приехал в город с концертом.