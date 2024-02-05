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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Школьники из Екатеринбурга встретили Мизулину криками

Уральские школьники встретили Екатерину Мизулину криками и просьбами об автографе

5 февраля 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney

Школьники из Екатеринбурга встретили Мизулину криками

Приехавшая в Екатеринбург глава российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина столкнулась с неожиданной популярностью среди школьников.

Учащиеся екатеринбургской школы № 1 очень эмоционально встретили руководителя Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая приехала в учебное заведение с лекцией. Об этом информирует Ura.ru.

Школьники громко приветствовали общественного деятеля, просили о совместном фото и брали автографы. Ребята рассказали журналистам, что подписаны на Мизулину в соцсетях и следят за ее деятельностью.

Напомним, что основной целью Екатерины Мизулиной на Урал является борьба с граффити-рекламой онлайн-ресурсов, которые занимаются распространением наркотиков. Помимо школы № 1 она также прочитала лекцию в УрФУ.

Накануне, 4 февраля, Мизулина ходила на концерт Shaman, который приехал в город с концертом.

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#Безопасность#Школа#Интернет#Наркотики#Лекция#Общественник#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая#Екатерина Мизулина
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