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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В отставку ушло правительство Казахстана

В Казахстане правительство ушло в отставку

5 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

В отставку ушло правительство Казахстана

Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом стало известно 5 февраля от представителей президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Согласно постановлению, по ст. 70 Конституцию, президент принял отставку. После чего обязанности правительства были временно возложены на премьер-министра Романа Скляра.

Работающий на момент отставки состав кабмина продолжит работу до того момента, как будет утвержден новый состав.

Напомним, что ранее мэр Каменского городского округа был отправлен в отставку. Сам Сергей Белоусов сообщал, что это его личное решение.

Также ранее сообщалось, что в декабре товарооборот Таджикистана с Россией составил 700 млн долларов.

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