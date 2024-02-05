В Казахстане правительство ушло в отставку

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Согласно постановлению, по ст. 70 Конституцию, президент принял отставку. После чего обязанности правительства были временно возложены на премьер-министра Романа Скляра.
Работающий на момент отставки состав кабмина продолжит работу до того момента, как будет утвержден новый состав.
Напомним, что ранее мэр Каменского городского округа был отправлен в отставку. Сам Сергей Белоусов сообщал, что это его личное решение.
Также ранее сообщалось, что в декабре товарооборот Таджикистана с Россией составил 700 млн долларов.