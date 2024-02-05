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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Нижнем Тагиле проверят водителей автобусов

В Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить водителей-нарушителей

5 февраля 2024, 13:51
Фото: отделение Пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле проверят водителей автобусов

ГИБДД в Нижнем Тагиле проведут специальные рейды, нацеленные на контроль за водителями автобусов. В период с 5 по 8 февраля инспекторы будут внимательно следить за водителями.

По информации, предоставленной в ГИБДД, рейд под названием «Автобус» направлен на уменьшение числа ДТП, вызванных водителями городских автобусов.

Основная цель также включает в себя предотвращение нарушений ПДД и повышение уровня правового сознания у людей, ответственных за осуществление перевозок.

В ходе проведения рейда инспекторы будут осуществлять проверку законности перевозок, наличие у водителей соответствующих документов, проведение предрейсового медосмотра.

Также они будут проверять наличие необходимого обрудования, соблюдение рабочего графика, прохождение техосмотра, выполнение страховых обязательств, а также соблюдение ПДД со стороны пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новый глава автоинспекции. Им станет Роман Ярыш.

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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Автобус#Контроль#ПДД#Общественный транспорт#Водители автобусов#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Оперативно-профилактическое мероприятие
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