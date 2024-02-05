В Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить водителей-нарушителей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По информации, предоставленной в ГИБДД, рейд под названием «Автобус» направлен на уменьшение числа ДТП, вызванных водителями городских автобусов.
Основная цель также включает в себя предотвращение нарушений ПДД и повышение уровня правового сознания у людей, ответственных за осуществление перевозок.
В ходе проведения рейда инспекторы будут осуществлять проверку законности перевозок, наличие у водителей соответствующих документов, проведение предрейсового медосмотра.
Также они будут проверять наличие необходимого обрудования, соблюдение рабочего графика, прохождение техосмотра, выполнение страховых обязательств, а также соблюдение ПДД со стороны пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новый глава автоинспекции. Им станет Роман Ярыш.