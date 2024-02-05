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Updated Сегодня, 16:44

Известный бас-гитарист Василий Подкорытов скончался в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле скончался руководитель ВИА «Ретро-Экспресс» Василий Подкорытов

5 февраля 2024, 16:41
Фото: Личная страница Василия Подкорытова Вконтакте

Известный бас-гитарист Василий Подкорытов скончался в Нижнем Тагиле

О смерти бас-гитариста и руководителя коллектива ВИА «Ретро-экспресс» Василия Подкорытова стало известно 5 февраля.

Об этом сообщил ведущий из Нижнего Тагила Михаил Виноградов.

Все в нашей жизни очень близко и сейчас мне позвонили и сообщили, что от нас ушел создатель и бессменный руководитель группы «Ретро-экспресс» Василий Викторович Подкорытов, — сообщил Михаил Виноградов.

Время и место прощания пока неизвестны.

Коллектив «Ретро-экспресс» был создан в 2009 году. В репертуаре ВИА исполнение хитов 80-90х годов.

Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким усопшего.

Напомним, ранее в Ирбите скончался известный тренер по самбо Владимир Мордяшов.

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