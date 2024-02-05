В Нижнем Тагиле скончался руководитель ВИА «Ретро-Экспресс» Василий Подкорытов

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Об этом сообщил ведущий из Нижнего Тагила Михаил Виноградов.
Все в нашей жизни очень близко и сейчас мне позвонили и сообщили, что от нас ушел создатель и бессменный руководитель группы «Ретро-экспресс» Василий Викторович Подкорытов, — сообщил Михаил Виноградов.
Время и место прощания пока неизвестны.
Коллектив «Ретро-экспресс» был создан в 2009 году. В репертуаре ВИА исполнение хитов 80-90х годов.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким усопшего.
Напомним, ранее в Ирбите скончался известный тренер по самбо Владимир Мордяшов.