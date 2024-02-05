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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В центре Екатеринбурга в четвертый раз продают офис банка

В центре Екатеринбурга пытаются продать офис федерального банка

5 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга в четвертый раз продают офис банка

В Екатеринбурге на продажу выставлен офис федерального банка «Открытие». Он находится на улице Горького.

Известно, что ранее здание пытались продать уже три раза. Первая попытка была в 2022 году. Новая информация о возможной продаже размещена на сайте «Торги.ру».

Общая площадь офиса составляет 1138,3 квадратных метра. Здание продают за 78,6 млн. Торги продлятся до 4 марта.

Отмечается, что здание имеет два этажа и цокольное помещение. Во время прошлых попыток продаж цена была больше. К примеру, при первой попытке владельцы оценивали офис в 91,2 млн.

Ранее на аукционе в Екатеринбурге был выставлен портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова.

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#Экономика#Свердловская область#Банк#Торги#Продажа#Офис#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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