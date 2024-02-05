В центре Екатеринбурга пытаются продать офис федерального банка

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Известно, что ранее здание пытались продать уже три раза. Первая попытка была в 2022 году. Новая информация о возможной продаже размещена на сайте «Торги.ру».
Общая площадь офиса составляет 1138,3 квадратных метра. Здание продают за 78,6 млн. Торги продлятся до 4 марта.
Отмечается, что здание имеет два этажа и цокольное помещение. Во время прошлых попыток продаж цена была больше. К примеру, при первой попытке владельцы оценивали офис в 91,2 млн.
Ранее на аукционе в Екатеринбурге был выставлен портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова.