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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Нижнем Тагиле разыскивают изломавших фонтан вандалов

Вандалов, раскурочивших фонтан в Пионерском сквере, ищут в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле разыскивают изломавших фонтан вандалов

Полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов, которые вырвали подсветку из фонтана, расположенного в Пионерском сквере на Вагонке. Вандалы попали на записи камер видеонаблюдения.
В полиции пока продолжается работа по установлению их личностей, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ведомстве отметили, что решение по наказанию будет принято после того, как молодых людей разыщут.

В комментариях в соцсетях тагильчане сходятся во мнении, что наказать необходимо не только самих хулиганов, но также и их родителей за ненадлежащее воспитание.

Свинство! Что за развлечение ломать и гадить? Как приятно видеть наш город красивым и как отвратительно видеть такие пакости людей, — пишет Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что на Вагонке есть много видов продуктивного досуга, которое доступно бесплатно. Например, кружки и секции во Дворце культуры им. Окунева или «Золотой Осени».

Напомним, Пионерский сквер в Дзержинском районе Нижнего Тагила был отремонтирован в 2019 году. Там восстановили фонтан, который был разрушен много лет.

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