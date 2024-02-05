Вандалов, раскурочивших фонтан в Пионерском сквере, ищут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В полиции пока продолжается работа по установлению их личностей, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В ведомстве отметили, что решение по наказанию будет принято после того, как молодых людей разыщут.
В комментариях в соцсетях тагильчане сходятся во мнении, что наказать необходимо не только самих хулиганов, но также и их родителей за ненадлежащее воспитание.
Свинство! Что за развлечение ломать и гадить? Как приятно видеть наш город красивым и как отвратительно видеть такие пакости людей, — пишет Татьяна П.
Некоторые комментаторы отмечают, что на Вагонке есть много видов продуктивного досуга, которое доступно бесплатно. Например, кружки и секции во Дворце культуры им. Окунева или «Золотой Осени».
Напомним, Пионерский сквер в Дзержинском районе Нижнего Тагила был отремонтирован в 2019 году. Там восстановили фонтан, который был разрушен много лет.