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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:44

Владелице авто из Екатеринбурга посреди ночи проткнули все колеса

Владелица машины из Екатеринбурга подозревает пенсионера-недруга в порче машины

5 февраля 2024, 15:42
Фото: 1MI

Владелице авто из Екатеринбурга посреди ночи проткнули все колеса

Жительнице екатеринбургского района Уралмаш посреди ночи проткнули сразу все колеса. Она подозревает, что у нее завелся «личный хейтер» преклонного возраста.

Владелица автомобиля Kia K5 из Екатеринбурга лишилась сразу четырех колес. Их ночью проткнул неизвестный мужчина прямо во дворе в Древесном переулке, где стояло транспортное средство. Об инциденте пишет Ural Mash.

Женщина сразу же заподозрила в произошедшем своего «личного хейтера» — пенсионера, по вине которого она чуть не попала в ДТП еще летом. Дедушка подрезал ее на своем автомобиле Citrоеn. Автомобиль женщины оказался поцарапан, а пожилой автолюбитель получил пять суток ареста. Свою вину он отказался признать.

После этого потерпевшая получила странный звонок по телефону, где некто — уже молодым голосом — предупредил ее, что «она не в то ввязалась».

Человека, проткнувшего колеса, ищет полиция.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга выплатит компенсацию автомобилисту, который въехал на машине в открытый люк.

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#Происшествия#ДТП#Авто#Полиция#Криминал#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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