Владелица машины из Екатеринбурга подозревает пенсионера-недруга в порче машины

Женщина сразу же заподозрила в произошедшем своего «личного хейтера» — пенсионера, по вине которого она чуть не попала в ДТП еще летом. Дедушка подрезал ее на своем автомобиле Citrоеn. Автомобиль женщины оказался поцарапан, а пожилой автолюбитель получил пять суток ареста. Свою вину он отказался признать.