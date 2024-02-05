Владелица машины из Екатеринбурга подозревает пенсионера-недруга в порче машины

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Владелица автомобиля Kia K5 из Екатеринбурга лишилась сразу четырех колес. Их ночью проткнул неизвестный мужчина прямо во дворе в Древесном переулке, где стояло транспортное средство. Об инциденте пишет Ural Mash.
Женщина сразу же заподозрила в произошедшем своего «личного хейтера» — пенсионера, по вине которого она чуть не попала в ДТП еще летом. Дедушка подрезал ее на своем автомобиле Citrоеn. Автомобиль женщины оказался поцарапан, а пожилой автолюбитель получил пять суток ареста. Свою вину он отказался признать.
После этого потерпевшая получила странный звонок по телефону, где некто — уже молодым голосом — предупредил ее, что «она не в то ввязалась».
Человека, проткнувшего колеса, ищет полиция.
Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга выплатит компенсацию автомобилисту, который въехал на машине в открытый люк.