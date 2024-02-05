Вылет авиарейсов из Екатеринбурга в Якутск и Санкт-Петербург задержали

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Так, были перенесены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были состояться в 6:00 и в 12:30, а также один авиарейс в Якутск — он должен был вылететь в 20:40. Сведения об этом есть на электронном табло аэропорта Кольцово.
Утренние и дневные авиарейсы в северную столицу были перенесены на 6:50 и на 14:00, а воздушное судно в Якутск вылетит в 22:00.
По какой причине произошла задержка данных рейсов — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 1 февраля 2024 года в Екатеринбурге задержали вылет самолета в Санкт-Петербурга с 7:00 до 7:35.