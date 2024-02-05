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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Нижнем Тагиле женщина травмировалась в ДТП на Вагонке

«Вылетела через лобовое»: ДТП произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 февраля 2024, 15:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле женщина травмировалась в ДТП на Вагонке

Очевидцы дорожной аварии, которая произошла утром 5 февраля в Нижнем Тагиле, сообщили, что травмы получила пассажирка одного из автомобилей. Она вылетела через лобовое стекло.
Водитель выехал с прилегающей территории от дома и не пропустил авто, которое ехало по главной. Столкнулись. У тех, в кого врезались, женщина сидела на переднем сиденье пристегнутая. Она вылетела через лобовое стекло, находится в травме, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Информацию о произошедшем ДТП журналисту подтвердили в ГИБДД. Авария случилась в 7.40 у дома №19Б на улице Алтайская. Мужчина 1976 года рождения, выезжавший на Toyota Land Cruiser с прилегающей территории, не предоставил преимущество водителю ВАЗ 21093. Он ехал в прямом направлении. Однако о пострадавших в ведомстве не сообщили.

В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, в результате аварии на трассе Екатеринбург — Алапаевск погибли два человека. На дороге столкнулись пассажирский автобус и иномарка.

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