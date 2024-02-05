«Вылетела через лобовое»: ДТП произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

Информацию о произошедшем ДТП журналисту подтвердили в ГИБДД. Авария случилась в 7.40 у дома №19Б на улице Алтайская. Мужчина 1976 года рождения, выезжавший на Toyota Land Cruiser с прилегающей территории, не предоставил преимущество водителю ВАЗ 21093. Он ехал в прямом направлении. Однако о пострадавших в ведомстве не сообщили.