«Вылетела через лобовое»: ДТП произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Водитель выехал с прилегающей территории от дома и не пропустил авто, которое ехало по главной. Столкнулись. У тех, в кого врезались, женщина сидела на переднем сиденье пристегнутая. Она вылетела через лобовое стекло, находится в травме, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
Информацию о произошедшем ДТП журналисту подтвердили в ГИБДД. Авария случилась в 7.40 у дома №19Б на улице Алтайская. Мужчина 1976 года рождения, выезжавший на Toyota Land Cruiser с прилегающей территории, не предоставил преимущество водителю ВАЗ 21093. Он ехал в прямом направлении. Однако о пострадавших в ведомстве не сообщили.
В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб, — пояснили в пресс-службе.
Напомним, в результате аварии на трассе Екатеринбург — Алапаевск погибли два человека. На дороге столкнулись пассажирский автобус и иномарка.