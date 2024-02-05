Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Трагедия произошла 4 января, в воскресенье. По информации редакции, оружие было закрыто в сейфе, и неизвестно, как мальчик смог его оттуда взять. В момент трагедии отца в доме не было, он находился не в Нижнем Тагиле.
Ружье [отца]. Лежало в сейфе. Понятия не имею, как он его достал. Следователи разберутся, — рассказала корреспонденту бывшая супруга бизнесмена из Нижнего Тагила.
Оборот оружия в России регулируется Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Ключи от сейфа, в котором хранится ружье, согласно этому закону, должны храниться исключительно у владельца оружия. Если небрежное хранение повлекло смерть человека, то виновному назначается штраф, обязательные работы, ограничение свободы или арест.
Информацию о смерти сына редакции TagilCity.ru подтвердила мама подростка. В ноябре прошлого года мальчику исполнилось 15 лет. Он был старшим ребенком в семье, помимо него есть еще средний сын и маленькая дочь.
Известно, что родители погибшего тагильчанина находятся в разводе на стадии судебных исков по определению, с кем будут жить несовершеннолетние дети, а также по разделу совместно нажитого имущества.
В настоящее время, по информации редакции, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» статья 110 УК РФ. Журналисты TagilCity.ru обратилась за комментарием в СУ СК РФ по Свердловской области. Там информацию о произошедшем не опровергли.
Редакция выражает соболезнования семье погибшего.