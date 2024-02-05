Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 20 февраля

Затем начнется сверка документов, распределение и печать путевок. Получить готовый результат можно будет с 9 по 14 марта. Родительская плата за семидневных отдых ребенка составит 1487,8 рубля. Также в Нижнем Тагиле будут работать и муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей.