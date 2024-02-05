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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Нижнем Тагиле запись на весенние каникулы в лагеря начнется 20 февраля

Запись в лагеря на весенние каникулы стартует в Нижнем Тагиле 20 февраля

5 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле запись на весенние каникулы в лагеря начнется 20 февраля

В весенние каникулы для школьников Нижнего Тагила будут организованы смены в загородных лагерях. Запись начнется 20 февраля.

Подать документы можно во всех МФЦ Нижнего Тагила, они находятся в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах. Также будет проходить регистрация онлайн. Заявления будут приниматься до 25 февраля 2024 года.

Затем начнется сверка документов, распределение и печать путевок. Получить готовый результат можно будет с 9 по 14 марта. Родительская плата за семидневных отдых ребенка составит 1487,8 рубля. Также в Нижнем Тагиле будут работать и муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей.

Ранее стало известно, что более 4,5 тысячи детей из Свердловской области отправятся в Анапу на летних каникулах.

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