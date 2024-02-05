Житель Каменска-Уральского заявил, что его оклеветали в изнасиловании

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Местный житель добавил, что он намерен обратиться к юристу и написать заявление о клевете, пишет Ура.ру. Мужчина утверждает, что в день, когда якобы произошло изнасилование, он даже не видел эту девушку.
Ранее «Урал Мэш» сообщал, что мужчину объявили в розыск после слов девушки об изнасиловании. По ее словам, знакомый зашел к ней в гости, толкнул ее, после чего она потеряла сознание.
Воспользовавшись этим, мужчина якобы изнасиловал ее, предварительно связав.
Ранее жительница Белоярского рассказала подробности нападения и изнасилования.