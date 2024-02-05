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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Житель Каменска-Уральского заявил о своей невиновности в изнасиловании

Житель Каменска-Уральского заявил, что его оклеветали в изнасиловании

5 февраля 2024, 13:27
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского заявил о своей невиновности в изнасиловании

В Каменске-Уральском местный житель пришел в полицию и сообщил, что его оклеветали в изнасиловании. Девушка, которая написала заявление, наврала, утверждает мужчина.

Местный житель добавил, что он намерен обратиться к юристу и написать заявление о клевете, пишет Ура.ру. Мужчина утверждает, что в день, когда якобы произошло изнасилование, он даже не видел эту девушку.

Ранее «Урал Мэш» сообщал, что мужчину объявили в розыск после слов девушки об изнасиловании. По ее словам, знакомый зашел к ней в гости, толкнул ее, после чего она потеряла сознание.

Воспользовавшись этим, мужчина якобы изнасиловал ее, предварительно связав.

Ранее жительница Белоярского рассказала подробности нападения и изнасилования.

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#Каменск-Уральский#Полиция#Криминал#Изнасилование#Розыск#Клевета#Юрист#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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