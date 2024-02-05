Жители Екатеринбурга пожаловались на затопленный фекалиями дом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
По словам сантехника из УК «Пионер», люк оказался заполнен. Представители «Водоканала» приехали на следующий день. Они зафиксировали, что люди пусты, пишет Е1.
Местный житель рассказал, что жильцы пожаловались в УК — подали заявку на осушение подъезда. После вода стала уходить, однако с 29 января она снова стала заполнять подвал.
В результате жители уже вторую неделю дышат канализационными стоками. Они боятся заболеть кишечной инфекцией.
Известно, что «Водоканал» отработал все заявки, а засоры были устранены, отметили в учреждении.
Ранее в квартире многодетной семьи в уральской столице обрушился потолок и полил кипяток.