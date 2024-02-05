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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Дом в Екатеринбурге затопило фекалиями

Жители Екатеринбурга пожаловались на затопленный фекалиями дом

5 февраля 2024, 06:48
Фото: 1MI

Дом в Екатеринбурге затопило фекалиями

Жители дома в Екатеринбурге почти две недели живут с подвалом, который затопило фекалиями. Первый прорыв произошел 24 января подвал на улице Латвийской, 10.

По словам сантехника из УК «Пионер», люк оказался заполнен. Представители «Водоканала» приехали на следующий день. Они зафиксировали, что люди пусты, пишет Е1.

Местный житель рассказал, что жильцы пожаловались в УК — подали заявку на осушение подъезда. После вода стала уходить, однако с 29 января она снова стала заполнять подвал.

В результате жители уже вторую неделю дышат канализационными стоками. Они боятся заболеть кишечной инфекцией.

Известно, что «Водоканал» отработал все заявки, а засоры были устранены, отметили в учреждении.

Ранее в квартире многодетной семьи в уральской столице обрушился потолок и полил кипяток.

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#Происшествия#Вода#Жители#Фекалии#Канализационный люк#Кишечная инфекция#Подвал#Сантехник#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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