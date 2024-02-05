Жительница Белоярского рассказала о групповом нападении и ограблении

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам женщины, напали на нее молодые люди Роман и Иван, об этом известно следствию, пишет Ура.ру.
Это произошло вечером 24 января. Тогда Иван постучал ей в дверь и попросил дать ему 70 рублей на такси. Женщина дала ему 100 рублей. Через несколько минут Ваня вернулся с другом Романом, оба сказали, что немного погостят дома у женщины и выпьют здесь алкоголь.
Роман почти сразу уснул, а женщина вместе со знакомым Иваном пошла в магазин. Вернувшись, он стал душить ее и требовать дать деньги. Второй в этот момент начал избивать ее. В результате она отдала агрессорам имеющиеся у нее 5 тысяч рублей.
После этого, как утверждает пострадавшая, ее изнасиловали. После они сорвали с нее золотой браслет и отобрали два телефона. После этого они вместе пошли в ларек, потом довезли девушку до дома и уехали.
Она же пошла в полицию писать заявление. На следующий день утром она сняла побои в больнице, затем прошла через детектор лжи и экспертизу.
По данным издания, сейчас оба нападавших находятся в СИЗО. Пострадавшая была знакома с ними 8 месяцев.
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