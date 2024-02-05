Жительница Белоярского рассказала о групповом нападении и ограблении

Это произошло вечером 24 января. Тогда Иван постучал ей в дверь и попросил дать ему 70 рублей на такси. Женщина дала ему 100 рублей. Через несколько минут Ваня вернулся с другом Романом, оба сказали, что немного погостят дома у женщины и выпьют здесь алкоголь.