290 комментариев с украинских аккаунтов: Владислав Пинаев о «детском конфликте»

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле собрались школьники, которые задавали главе города различные вопросы. Среди них был и вопрос о хейтерах в социальных сетях. Чтобы продемонстрировать негативную сторону интернета и способы воздействия на пользователей недружественными силами, Владислав Пинаев привел пример реакции на события в школе №56.