290 комментариев с украинских аккаунтов: Владислав Пинаев о «детском конфликте»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле собрались школьники, которые задавали главе города различные вопросы. Среди них был и вопрос о хейтерах в социальных сетях. Чтобы продемонстрировать негативную сторону интернета и способы воздействия на пользователей недружественными силами, Владислав Пинаев привел пример реакции на события в школе №56.
Напомним, в начале января в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьницу. Событие имело широкий резонанс, а в социальных сетях в комментариях у городских пабликов и в аккаунте главы города появились десятки резких высказываний:
Если это действительно конструктивная критика, то это нормальный рабочий процесс. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, к сожалению, социальные сети — это помойка, какой свет не видывал. Мне даже пришлось закрыть комментарии, кроме личных сообщений, из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой… Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи колл-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика, — приводит слова Владислава Пинаева АН «Между строк».
Школьники задавали вопросы главе и о других аспектах его работы и о развитии Тагила; интересовали детей карьерные перспективы в городе заводов.