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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

Мэр Тагила на мероприятии ЕВРАЗа рассказал об украинских ботах после ЧП в школе

290 комментариев с украинских аккаунтов: Владислав Пинаев о «детском конфликте»

6 февраля 2024, 12:41
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Мэр Тагила на мероприятии ЕВРАЗа рассказал об украинских ботах после ЧП в школе

В рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего» Владислав Пинаев встретился со старшеклассниками Нижнего Тагила. Коснулась беседа и работы чиновников в социальных сетях. Глава города привел пример того, как на фоне происшествия со школьниками на Тагилстрое в соцсетях посыпались комментарии из Украины.

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле собрались школьники, которые задавали главе города различные вопросы. Среди них был и вопрос о хейтерах в социальных сетях. Чтобы продемонстрировать негативную сторону интернета и способы воздействия на пользователей недружественными силами, Владислав Пинаев привел пример реакции на события в школе №56.

Напомним, в начале января в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьницу. Событие имело широкий резонанс, а в социальных сетях в комментариях у городских пабликов и в аккаунте главы города появились десятки резких высказываний:

Если это действительно конструктивная критика, то это нормальный рабочий процесс. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но, к сожалению, социальные сети — это помойка, какой свет не видывал. Мне даже пришлось закрыть комментарии, кроме личных сообщений, из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой… Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи колл-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика, — приводит слова Владислава Пинаева АН «Между строк».

Школьники задавали вопросы главе и о других аспектах его работы и о развитии Тагила; интересовали детей карьерные перспективы в городе заводов. 

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Дети#Свердловская область#Школьники#Владислав Пинаев#Социальные сети#Екатеринбург
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