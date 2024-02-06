391 миллион выделен на капремонт школы в поселке Горноуральский под Тагилом

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Заказчиком тендера является МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Площадь капремонта шлакоблочного здания составит 4,2 тысячи квадратных метра. Школа в поселке П-образной конфигурации, двух- и трехэтажная. Сдать объект подрядчику необходимо до 15 декабря 2024 года.
Согласно документации, на объекте будут заменены системы вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, сети связи и электрооборудования. В школе установят новую пожарную охранную сигнализацию и обеспечат доступ инвалидам и маломобильным гражданам.
Все работы будет контролировать ответственный представитель подрядчика и присутствовать на объекте специалист из числа инженерно-технического персонала. Отмечается, что все товары должны быть новыми и иметь необходимую маркировку и документацию.
Гарантийный срок будет установлен на срок в 60 месяцев. Подать заявки на электронный аукцион можно до 9 февраля 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле за год была отремонтирована школа № 32 на улице Карла Маркса. Дети и учителя начали третью четверть в обновленном здании.