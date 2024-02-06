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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В поселке под Нижним Тагилом будет отремонтирована школа за 391 млн

391 миллион выделен на капремонт школы в поселке Горноуральский под Тагилом

6 февраля 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney

В поселке под Нижним Тагилом будет отремонтирована школа за 391 млн

Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №24 планируется в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. На работы выделено более 391 миллиона рублей.

Заказчиком тендера является МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Площадь капремонта шлакоблочного здания составит 4,2 тысячи квадратных метра. Школа в поселке П-образной конфигурации, двух- и трехэтажная. Сдать объект подрядчику необходимо до 15 декабря 2024 года.

Согласно документации, на объекте будут заменены системы вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, сети связи и электрооборудования. В школе установят новую пожарную охранную сигнализацию и обеспечат доступ инвалидам и маломобильным гражданам.

Все работы будет контролировать ответственный представитель подрядчика и присутствовать на объекте специалист из числа инженерно-технического персонала. Отмечается, что все товары должны быть новыми и иметь необходимую маркировку и документацию.

Гарантийный срок будет установлен на срок в 60 месяцев. Подать заявки на электронный аукцион можно до 9 февраля 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле за год была отремонтирована школа № 32 на улице Карла Маркса. Дети и учителя начали третью четверть в обновленном здании.

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