Автомобилям, грузовикам и автобусам запрещено ездить на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего его занесло в сторону. Машина перегородила собой проезд по дороге, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На место ЧП приехали автоинспекторы для устранения последствий аварии. После этого движение на данном участке дороги будет возобновлено.
Напомним, 6 февраля 2024 года на дороге Камышлов — Сухой Лог было затруднено транспортное движение в связи с опустившимся туманом и аварией, в которую попали автомобиль и грузовик. В ДТП пострадала пассажирка легковой машины.