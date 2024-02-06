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Транспортное движение перекрыто на трассе Пермь — Екатеринбург из-за аварии

Автомобилям, грузовикам и автобусам запрещено ездить на трассе Пермь — Екатеринбург

6 февраля 2024, 11:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Транспортное движение перекрыто на трассе Пермь — Екатеринбург из-за аварии

Движение транспорта на автодороге Пермь — Екатеринбург было перекрыто в связи с тем, что на 262 километре произошла дорожная авария. Инцидент случился 6 февраля 2024 года.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего его занесло в сторону. Машина перегородила собой проезд по дороге, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет. На место ЧП приехали автоинспекторы для устранения последствий аварии. После этого движение на данном участке дороги будет возобновлено.

Напомним, 6 февраля 2024 года на дороге Камышлов — Сухой Лог было затруднено транспортное движение в связи с опустившимся туманом и аварией, в которую попали автомобиль и грузовик. В ДТП пострадала пассажирка легковой машины.

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