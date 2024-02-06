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Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Боксер из Екатеринбурга сразится за титул чемпиона мира

Боксер из Екатеринбурга может стать чемпионом мира

6 февраля 2024, 09:00
Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Боксер из Екатеринбурга сразится за титул чемпиона мира

Боксер RCC Boxing Promotions из Екатеринбурга Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира. Вступить в бой ему предстоит с азербайджанцем из Кубы Лореном Альфонсо Домингесем.

Ранее они сражались трижды. В последний раз победил Атаев, пишет Ура.ру.

Бой пройдет 16 февраля в Таджикистане. Сразятся боксеры в весовой категории до 86 кг.

Отмечается, что Доминегс занял третье место на Олимпийских играх четыре года назад. Кроме того, он чемпион мира 2021 года.

На соревновании выступит также Шавкат Рахимов. Спортсмен будет сражаться с мексиканцем.

Ранее бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою.

Спортсменки Нижнего Тагила успешно выступили на соревнованиях по боксу
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