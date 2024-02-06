Боксер из Екатеринбурга может стать чемпионом мира

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Ранее они сражались трижды. В последний раз победил Атаев, пишет Ура.ру.
Бой пройдет 16 февраля в Таджикистане. Сразятся боксеры в весовой категории до 86 кг.
Отмечается, что Доминегс занял третье место на Олимпийских играх четыре года назад. Кроме того, он чемпион мира 2021 года.
На соревновании выступит также Шавкат Рахимов. Спортсмен будет сражаться с мексиканцем.
Ранее бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою.