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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

СК организовал проверку детского сада в Екатеринбурге после травмы девочки

Частный детский сад в Екатеринбурге проверят после травмы девочки на лестнице

6 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI

СК организовал проверку детского сада в Екатеринбурге после травмы девочки

В Следственном комитете начали проверку в частном детском саду в Екатеринбурге после того, как одна из воспитанниц травмировалась, упав с лестницы.

Сотрудники Следкома в процессе мероприятия установят обстоятельства случившегося инцидента, чтобы дать объективную оценку, определят степени тяжести вреда здоровью пострадавшего ребенка, а также проведут судмедэкспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства.

После завершения проверки в зависимости от ее результатов будет принято соответствующее решение.

Напомним, девочка, по словам сотрудников учреждения, баловалась на перилах, а потом упала и ударилась головой об угол ступеньки. Ее отвезли в больницу для того, чтобы оказать нужную помощь и лечение.

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