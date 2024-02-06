Частный детский сад в Екатеринбурге проверят после травмы девочки на лестнице

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сотрудники Следкома в процессе мероприятия установят обстоятельства случившегося инцидента, чтобы дать объективную оценку, определят степени тяжести вреда здоровью пострадавшего ребенка, а также проведут судмедэкспертизу, рассказали в пресс-службе ведомства.
После завершения проверки в зависимости от ее результатов будет принято соответствующее решение.
Напомним, девочка, по словам сотрудников учреждения, баловалась на перилах, а потом упала и ударилась головой об угол ступеньки. Ее отвезли в больницу для того, чтобы оказать нужную помощь и лечение.