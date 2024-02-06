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Женщина в Свердловской области отсудила у лагеря более 148 тысяч за травму дочки

Детский лагерь в Свердловской области выплатит более 148 тысяч за травму ребенка

6 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Женщина в Свердловской области отсудила у лагеря более 148 тысяч за травму дочки

Суд обязал лагерь «Буревестник» в Свердловской области заплатить 148 589 рублей девочке, которая пострадала во время летней смены в 2022 году.

Девочка находилась у окна в корпусе и, оперевшись на москитную сетку, упала на землю и повредила лицо.

В медучреждении ей оказали необходимую помощь. У девочки на лице остались шрамы, которые, по словам медиков, со временем станут не так заметны, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Мать пострадавшего ребенка подала заявление в суд на детский лагерь. Суд, рассмотрев иск, взыскал с детского учреждения 148 589 рублей.

Напомним, женщина из Режа через суд добилась от стоматологической клиники выплаты 250 тысяч рублей за перелом челюсти, который произошел во время удаления зуба.

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