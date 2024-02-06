Детский лагерь в Свердловской области выплатит более 148 тысяч за травму ребенка

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Девочка находилась у окна в корпусе и, оперевшись на москитную сетку, упала на землю и повредила лицо.
В медучреждении ей оказали необходимую помощь. У девочки на лице остались шрамы, которые, по словам медиков, со временем станут не так заметны, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Мать пострадавшего ребенка подала заявление в суд на детский лагерь. Суд, рассмотрев иск, взыскал с детского учреждения 148 589 рублей.
Напомним, женщина из Режа через суд добилась от стоматологической клиники выплаты 250 тысяч рублей за перелом челюсти, который произошел во время удаления зуба.