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Posted Сегодня, 18:39

Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Фетисов: Хоккей стал слишком дорогим видом спорта

6 февраля 2024, 18:39
В ходе выступления на выставке-форуме «Россия», Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион, выразил свою озабоченность по поводу стоимости занятий хоккеем в России.

Фетисов отметил, что в наше время хоккей стал очень дорогим видом спорта, пишет pravda.ru. Это делает его недоступным для семей с низким достатком и создает неравенство. Он поделился своим личным опытом, вспоминая, как его семья столкнулась с дополнительными расходами, когда он начал заниматься хоккеем. Фетисов упомянул, что его родители целый год копили деньги на шлем и коньки, и он чувствовал ответственность перед ними.

Проблема доступности занятий спортом в России является актуальной. Фетисов призывал принять меры для снижения затрат и создания равных возможностей для всех желающих заниматься хоккеем и другими видами спорта.

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