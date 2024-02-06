Фетисов: Хоккей стал слишком дорогим видом спорта

Фетисов отметил, что в наше время хоккей стал очень дорогим видом спорта, пишет pravda.ru. Это делает его недоступным для семей с низким достатком и создает неравенство. Он поделился своим личным опытом, вспоминая, как его семья столкнулась с дополнительными расходами, когда он начал заниматься хоккеем. Фетисов упомянул, что его родители целый год копили деньги на шлем и коньки, и он чувствовал ответственность перед ними.