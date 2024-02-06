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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Почти завершены работы на фундаменте культурного центра в Нижнем Тагиле

Фундамент культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле почти готов

6 февраля 2024, 06:37
Фото: Midjourney

Почти завершены работы на фундаменте культурного центра в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле почти закончили фундамент культурного-образовательного учреждения.

Фундамент первого корпуса готов на 70%, а фундамент второго — на 90%. Также закончились монтажные работы водовода, рассказал руководитель организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, будет усилен контроль за строительными работами, так как сейчас нужно закончить текущие работы и начать строить корпусы учреждения.

Летом 2024 года на территории культурно-образовательного центра начнется благоустройство.

Напомним, для того, чтобы качество бетона при строении здания КОЦа в Нижнем Тагиле стало лучше, было решено сменить субподрядчика.

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