Фундамент культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле почти готов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Фундамент первого корпуса готов на 70%, а фундамент второго — на 90%. Также закончились монтажные работы водовода, рассказал руководитель организации «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, будет усилен контроль за строительными работами, так как сейчас нужно закончить текущие работы и начать строить корпусы учреждения.
Летом 2024 года на территории культурно-образовательного центра начнется благоустройство.
Напомним, для того, чтобы качество бетона при строении здания КОЦа в Нижнем Тагиле стало лучше, было решено сменить субподрядчика.