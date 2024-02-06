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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Жители Нижнего Тагила рассказали о самых дорогостоящих приобретениях в 2023 году

Гаджеты, одежда и путешествия: на что жители Нижнего Тагила тратят много денег

6 февраля 2024, 11:02
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила рассказали о самых дорогостоящих приобретениях в 2023 году

В 2023 году жители Нижнего Тагила совершали дорогостоящие покупки. В основном кровно заработанные уходили на покупку различных девайсов, смену гардероба и отдых.

Жители Нижнего Тагила в ходе опроса сервиса по поиску работу Superjob рассказали о своих самых дорогих покупках в 2023 году, сообщает пресс-служба компании.

Больше всего тагильчане тратятся на новые гаджеты, бытовую технику, одежду и путешествия.

Если говорить не о конкретных покупках, а о статьях расходов, то здесь больше всего средств уходит на покупку продуктов — такой ответ дали 77% опрошенных. На втором месте — услуги ЖКХ. Коммунальные платежи считают дорогостоящими тратами 39% жителей.

Также много денег у респондентов Superjob уходит на погашение кредитов и ипотеки — 21%.

О том, что они ведут финансовый учет своих расходов, заявили трое из четырех тагильчан. При этом 58% процентов составляют только примерный план трат, а о строгом контроле над доходами и расходами рассказали лишь 16% людей.

Ранее аналитики «НАФИ» рассказали, на что россияне в основном тратят свои деньги.

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#Нижний Тагил#Деньги#Бытовая техника#Кредиты#Покупки#Траты#Путешествия#Гаджеты#Гардероб#Коммуналка#Дарья Бобровицкая
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