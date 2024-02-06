Гаджеты, одежда и путешествия: на что жители Нижнего Тагила тратят много денег

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жители Нижнего Тагила в ходе опроса сервиса по поиску работу Superjob рассказали о своих самых дорогих покупках в 2023 году, сообщает пресс-служба компании.
Больше всего тагильчане тратятся на новые гаджеты, бытовую технику, одежду и путешествия.
Если говорить не о конкретных покупках, а о статьях расходов, то здесь больше всего средств уходит на покупку продуктов — такой ответ дали 77% опрошенных. На втором месте — услуги ЖКХ. Коммунальные платежи считают дорогостоящими тратами 39% жителей.
Также много денег у респондентов Superjob уходит на погашение кредитов и ипотеки — 21%.
О том, что они ведут финансовый учет своих расходов, заявили трое из четырех тагильчан. При этом 58% процентов составляют только примерный план трат, а о строгом контроле над доходами и расходами рассказали лишь 16% людей.
Ранее аналитики «НАФИ» рассказали, на что россияне в основном тратят свои деньги.