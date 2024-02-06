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Posted 6 февраля 2024, 04:58

Published 6 февраля 2024, 04:58

Modified 6 февраля 2024, 04:58

Updated 6 февраля 2024, 04:58

Хулиганы бросались с балкона банками и гантелями в Екатеринбурге

Хулиганы в Екатеринбурге бросали банки и гантели на автомобили и в прохожих

6 февраля 2024, 04:58
Фото: 1MI.

Хулиганы бросались с балкона банками и гантелями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные бросали в людей и в машины гантели и стеклянные банки. Инцидент произошел на Широкой речке.

О хулиганах, которые бросают вещи с балкона, рассказали очевидцы в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Известно, что другие жильцы этого дома неоднократно обращались в полицию, но, по их словам, помощи им не оказали. Также соседи предполагают, что кидаются дети, пишет Е1.

В полиции организовали проверку по факту хулиганских действий. По результатам данной проверки сотрудники ведомства примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные вырвали световые конструкции в Пионерском сквере.

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