Хулиганы в Екатеринбурге бросали банки и гантели на автомобили и в прохожих

Posted 6 февраля 2024, 04:58
Published 6 февраля 2024, 04:58
Modified 6 февраля 2024, 04:58
Updated 6 февраля 2024, 04:58
О хулиганах, которые бросают вещи с балкона, рассказали очевидцы в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Известно, что другие жильцы этого дома неоднократно обращались в полицию, но, по их словам, помощи им не оказали. Также соседи предполагают, что кидаются дети, пишет Е1.
В полиции организовали проверку по факту хулиганских действий. По результатам данной проверки сотрудники ведомства примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные вырвали световые конструкции в Пионерском сквере.