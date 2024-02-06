Инспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем Тагиле

На ледовом катке в Нижнем Тагиле прошла акция о ПДД

В Нижнем Тагиле состоялась акция «Дай шанс себя заметить!» на ледовом катке «Фотеевский». Сотрудники ГИБДД показали посетителям важность использования световозвращающих элементов, а также рассказали, как стать заметнее на дороге.