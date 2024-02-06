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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

На ледовом катке в Нижнем Тагиле прошла акция о ПДД

Инспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем Тагиле

6 февраля 2024, 06:36
Фото: ГИБДД Свердловской области

На ледовом катке в Нижнем Тагиле прошла акция о ПДД

В Нижнем Тагиле состоялась акция «Дай шанс себя заметить!» на ледовом катке «Фотеевский». Сотрудники ГИБДД показали посетителям важность использования световозвращающих элементов, а также рассказали, как стать заметнее на дороге.

Кроме того, детям и взрослым вручили светоотражающие элементы, добавили в ГИБДД.

Отмечается, что рейд проходил прямо во время катаний. Юные инспекторы активно пропагандировали среди сверстников ПДД. Также посетители поучаствовали в мероприятиях и приняли подарки.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, что в Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить водителей-нарушителей. Рейд проходит с 5 по 8 февраля. Инспекторы уделают особое внимание водителям автобусов. Цель мероприятий — уменьшение числа ДТП, вызванных водителями общественного транспорта.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Подарки#Акция#Рейд#ПДД#Юные инспекторы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Световозвращающие элементы#ПДДкаток
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