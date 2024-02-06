Инспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Кроме того, детям и взрослым вручили светоотражающие элементы, добавили в ГИБДД.
Отмечается, что рейд проходил прямо во время катаний. Юные инспекторы активно пропагандировали среди сверстников ПДД. Также посетители поучаствовали в мероприятиях и приняли подарки.
Напомним, что в Нижнем Тагиле четыре дня будут ловить водителей-нарушителей. Рейд проходит с 5 по 8 февраля. Инспекторы уделают особое внимание водителям автобусов. Цель мероприятий — уменьшение числа ДТП, вызванных водителями общественного транспорта.